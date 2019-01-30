Балтийский отдельный казачий округ включили в реестр казачьих обществ России

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-30T17:30:07+03:00

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Балтийский отдельный казачий округ вошел в государственный реестр казачьих обществ России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Процесс возрождения казачества в нашем регионе, начавшийся с 1991 года, вступил в новую фазу. Это торжественное мероприятие является итогом кропотливой работы всех реестровых казаков области. Уверен, что мы и дальше будем плодотворно взаимодействовать в этом направлении, – отметил первый вице-премьер правительства области Алексей Родин.

Он добавил, что перед реестровым окружным казачьим обществом стоят серьезные задачи, связанные с охраной общественного порядка, обеспечением экологической и пожарной безопасности.

Отметим, что в прошлом году балтийские казаки охраняли общественный порядок во время проведения Чемпионата мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU