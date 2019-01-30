2019-01-30T17:34:56+03:00
Экономика

Корпорация МСП может выделить 1,6 млрд рублей на поддержку шести калининградских инвестпроектов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства может оказать поддержку шести калининградским инвестиционным проектам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил губернатор Антон Алиханов, Корпорация МСП на сегодняшний день предлагает одни из самых действенных и доступных инструментов поддержки для регионального бизнеса.

- Они особенно важны для Калининградской области, в которой малое и среднее предпринимательство имеет традиционно большое значение и для устойчивого развития экономики, и для социального благополучия жителей, – заявил глава региона.

На средства Корпорации в размере 1,6 млрд рублей претендуют ООО «Агрофабрика Натурово» (проект по созданию оптово - распределительного центра), ООО «Марфиш» (модернизация материально-технической базы), ООО «Лидер-Строй» (производство высокотехнологичной продукции), ООО «Экопарк Запад» (производство детского и спортивного оборудования), ООО «Сервис Партнер» (строительство рыбоперерабатывающего завода «КОРАТ» в г. Пионерский) и ООО «Балт-Эко» (проект по строительству индустриального парка «Западные ворота»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в серии краж
На стадионе «Локомотив» в Калининграде построят новые беговые дорожки
Безработного калининградца задержали за продажу марихуаны, ему грозит до 15 лет колонии
В Калининграде открыли съезд на Окружную с ул. А. Невского
Изменилось время отправления утреннего поезда из Балтийска в Калининград
Балтийский отдельный казачий округ включили в реестр казачьих обществ России
Погибший в Калининграде реконструктор оставил предсмертную записку
В Багратионовском районе сгорел и обрушился жилой дом
Калининградку будут судить за жестокое убийство 77-летнего мужа
Под Янтарным сгорел гараж с моторной лодкой
В Мамоново изменили место установки передвижной поликлиники
В Зеленоградске четырехэтажный дом незаконно стал шестиэтажным
Под Калининградом охотники застрелили лошадь местного фермера
Суд взыскал с калининградца 226 тысяч рублей за незаконную врезку в водопровод
В Калининграде пешеходный переход на улице Октябрьской превратился в гигантскую лужу
Минспорта: Зеленоградск примет большой фестиваль спорта
В Балтийске отремонтируют «убитую» дорогу к 33 судоремонтному заводу
На Калининград из Европы движется эпидемия кори
В Калининградской области намерены ввести штрафы за парковку на газонах
Калининградец тайком снял почти 300 тысяч рублей со счета своего приятеля
Мэр Риги Нил Ушаков задержан, в его доме проходят обыски
Юрий Жирков призвал поскорее освободить футболиста Кокорина