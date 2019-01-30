Корпорация МСП может выделить 1,6 млрд рублей на поддержку шести калининградских инвестпроектов

СЕГОДНЯ 17:34 2019-01-30T17:34:56+03:00

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Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства может оказать поддержку шести калининградским инвестиционным проектам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил губернатор Антон Алиханов, Корпорация МСП на сегодняшний день предлагает одни из самых действенных и доступных инструментов поддержки для регионального бизнеса.

- Они особенно важны для Калининградской области, в которой малое и среднее предпринимательство имеет традиционно большое значение и для устойчивого развития экономики, и для социального благополучия жителей, – заявил глава региона.

На средства Корпорации в размере 1,6 млрд рублей претендуют ООО «Агрофабрика Натурово» (проект по созданию оптово - распределительного центра), ООО «Марфиш» (модернизация материально-технической базы), ООО «Лидер-Строй» (производство высокотехнологичной продукции), ООО «Экопарк Запад» (производство детского и спортивного оборудования), ООО «Сервис Партнер» (строительство рыбоперерабатывающего завода «КОРАТ» в г. Пионерский) и ООО «Балт-Эко» (проект по строительству индустриального парка «Западные ворота»).

ИСТОЧНИК KP.RU