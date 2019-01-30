Изменилось время отправления утреннего поезда из Балтийска в Калининград

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-30T17:40:48+03:00

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Утренний поезд из Балтийска в Калининград стал отправляться на 34 минуты позже. Об этом сообщается на странице администрации Балтийского городского округа в «Фейсбук».

Изменение расписания произошло по просьбе пассажиров. Новое время отправления - 6 часов 33 минуты

- Кроме того, поезд прибывает не на Северный, а на Южный вокзал Калининграда. Такой порядок курсирования обеспечивает стыковку поездов №6410 и №6407 сообщением Калининград Южный – Балтийск с пригородными поездами в других направлениях, - говорится в сообщении администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU