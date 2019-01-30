В Калининграде открыли съезд на Окружную с ул. А. Невского

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-30T17:56:59+03:00

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В Калининграде в среду, 30 января, открылся съезд на Окружную с улицы А. Невского в сторону гурьевского кольца. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Портал «Клопс» пишет, что с 3 февраля будет восстановлено движение на развязке от Окружной со стороны Московского проспекта в центр Калининграда по ул. А. Невского.

При этом, ремонт на этих участках дороги еще не завершен, так что водителей просят водителей учитывать изменения схем движения и соблюдать требования дорожных знаков, установленных в зоне проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU