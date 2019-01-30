Безработного калининградца задержали за продажу марихуаны, ему грозит до 15 лет колонии

СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-30T18:02:16+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летнего безработного мужчину задержали с поличным на улице Гайдара. При обыске у него нашли сверток, в котором находилось 12 граммов марихуаны.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительным размере», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU