2019-01-30T18:08:05+03:00
Общество

На стадионе «Локомотив» в Калининграде построят новые беговые дорожки

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Стадион «Локомотив» в Калининграде ждет очередная реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На стадионе предусмотрено строительство восьми 400-метровых беговых дорожек, двух дополнительных беговых дорожек с синтетическим покрытием по прямой, а также ямы для бега с препятствием. Ширина каждой дорожки составит 125 сантиметров

- Проект предусматривает специальное покрытие для дорожек, которое мы согласовывали в Федерации легкой атлетики России. Оно соответствует всем международным требованиям, что дает возможность при наличии всей инфраструктуры в будущем проводить первенства России и мира на этом стадионе, – отметил председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

Также на стадионе должна быть построена пешеходная дорожка, позволяющая беспрепятственно передвигаться инвалидам – колясочникам, и лестница. Начало и окончание лестницы будут обозначены контрастной полосой и фактурным покрытием. Это послужит предохранительной мерой для слабовидящих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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