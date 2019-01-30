В Калининграде задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в серии краж
В Калининграде полицией задержан 20-летний местный житель, которого подозревают в совершении серии краж. Стражи порядка установили причастность ранее судимого молодого человека к совершению 11 краж в Калининграде.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник проникал в хозпостройки и дворы калининградцев, откуда похищал электроинструменты, колеса и т.п. Похищенное мужчина продавал.
Например, в ночь на 13 января мужчина похитил бензиновый генератор стоимостью 45 тысяч рублей, оставленный без присмотра во двора дома по улице Розы Люксембург.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU