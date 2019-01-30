В Калининграде задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в серии краж

СЕГОДНЯ 18:37 2019-01-30T18:37:36+03:00

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В Калининграде полицией задержан 20-летний местный житель, которого подозревают в совершении серии краж. Стражи порядка установили причастность ранее судимого молодого человека к совершению 11 краж в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник проникал в хозпостройки и дворы калининградцев, откуда похищал электроинструменты, колеса и т.п. Похищенное мужчина продавал.

Например, в ночь на 13 января мужчина похитил бензиновый генератор стоимостью 45 тысяч рублей, оставленный без присмотра во двора дома по улице Розы Люксембург.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU