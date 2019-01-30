2019-01-30T22:26:47+03:00
Общество

Из-за густого тумана аэропорт «Храброво» не принимает самолеты

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В связи с ухудшением погодных условий в расписании полетов аэропорта «Храброво» произошли изменения

Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе в калининградском аэропорту «Храброво» недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

В расписании произошли изменения. Так, прибытие вечернего рейса SU1008 из Москвы (Шереметьево) задерживается. Возможны изменения в расписании и ночных рейсов из/в Санкт-Петербург.

Кроме того, рейс DP 864 из Рима задержан в аэропорту вылета по техническим причинам. Соответственно, из-за неприбытия воздушного судна по расписанию из Рима задерживается вылет рейса DP 262 в Москву (Внуково).

Вся актуальная информация о рейсах - на сайте аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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