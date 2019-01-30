2019-01-30T22:55:19+03:00
Общество

Проект Калининградского зоопарка признан одним из лучших в 2018 году

По словам директора зоопарка, обладателем этого почетного статуса ее учреждение стало впервые
Иван МАРКОВ
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Проект Калининградского зоопарка «Ab Ovo» признан одним из шести лучших участников программы Фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Экспертный совет программы выбирал шестерку лидеров из победителей конкурса 2017 года.

- Помимо формальных критериев, эксперты учитывали инновационность идеи, - говорится на сайте фонда, - нестандартный подход к решению выбранных задач, вовлеченность местных сообществ, возникновение в ходе реализации новых, в том числе межсекторных и межрегиональных партнерств. Еще одним важным критерием была возможность использования выбранных методов музеями других профилей и в других регионах.

Всего в 2017 году гранты фонда получили 18 музеев, но только 14 из них успешно завершили свои проекты и претендовали на звание «лучший реализованный».

- Впервые в истории конкурса зоопарк стал обладателем этого почетнейшего статуса! – сообщила на своей персональной странице в фейсбуке директор зоопарка Светлана Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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