Туман ушел: Аэропорт «Храброво» снова принимает самолеты

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-31T09:58:55+03:00

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Туман, который окутал Калининградскую область в среду 30 января, ушел. Аэропорт «Храброво» вернулся в штатный режим работы – видимость на взлетно-посадочной полосе в калининградском аэропорту оказалась достаточной для приема самолетов.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», по состоянию на 8:30 четверга 31 января, погодные условия улучшились.

Прибыли и были отправлены в ночные часы задержанные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

С 07:00 рейсы выполняются по расписанию четверга 31 января.

В аэропорту отметили, что отмена рейсов U6 627/628 из/в Москву (Домодедово) и U6 391/392 из/в Санкт-Петербург не связана с метеоусловиями аэропорта в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU