2019-01-31T10:10:35+03:00
Спорт

Школьница из Пионерского завоевала бронзу первенства России по тяжелой атлетике

Соревнования проходили в Белгородской области
Александр КАТЕРУША
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Дарья Юдович.Дарья Юдович.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Старый Оскол принял 350 тяжелоатлетов на состязаниях среди юношей и девушек от 13 до 17 лет. Выступала и представительница Калининградской области Дарья Юдович.

Спортсменка из Пионерского показывала свою силу в категории «девушки до 15 лет весом до 55 кг».

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что подняв в рывке штангу массой 59 кг и толкнув 77 кг, Даша уступила второму и первому месту шесть и девять кг соответственно.

Отмечается, что в новейшей истории калининградского спорта наши девушки ещё не поднимались на пьедестал юношеского первенства страны.

Теперь Дарья готовится к выступлению на IX Летней Спартакиаде учащихся России. Комплексные соревнования по 42 видам спорта пройдут в течение года по всей России — тяжелоатлеты выявят лучших с 10 по 15 июля в Белгороде.

Дарья Юдович – спортсменка муниципальной спортивной школы Пионерского, кандидат в мастера спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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