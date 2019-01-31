Из Китая в Калининград по новому маршруту пришел груженый контейнерный поезд

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-31T10:24:10+03:00

Он доставил груз для местных предприятий-производителей

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В Калининград из китайского города Далянь прибыл контейнерный поезд. Он доставил сырье для местных производителей полимерных материалов. Как сообщает пресс-служба КЖД, объем перевезенного груза составил 82 TEU (двадцатифутовый эквивалент).

Сообщается, что поезд следовал из Даляня через станцию Забайкальск.

В Управлении Калининградской железной дороги напоминают, что ранее аналогичный груз в тестовом режиме сначала доставляли фидерным судном в порт Находка, а затем по железной дороге отправляли в Калининград.

На этот раз морская составляющая маршрута была исключена, от станции Забайкальск на станцию Калининград-Сортировочный контейнерный поезд шел 9 суток.

Этим проектом предусмотрена обратная загрузка контейнеров продукцией калининградских предприятий с отправкой грузополучателям в Центральном и Сибирском федеральных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU