Калининградцы пытались провезти из Польши 295 банок жевательного табака
На границе в Мамоново были задержаны два калининградца, ехавшие из Польши на своем автомобиле «Инфинити».
При проведении таможенного досмотра авто в багажнике были обнаружены три сумки, в которых находился незадекларированный товар. Мужчины сообщили, что это жевательный табак производства Швеции, всего 150 баночек.
Кроме того, как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, из тайников иномарки таможенные инспекторы извлекли еще 145 банок с жевательным табаком. Упаковки со снюсом были спрятаны в конструктивных пустотах и в моторном отсеке.
Товар изъят и отправлен на экспертизу. Мужчины заплатят штраф.
Снюс – вид табачного изделия, продажа которого запрещена в России и ЕС (кроме Швеции). Относится к бездымному табаку.
ИСТОЧНИК KP.RU