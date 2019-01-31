2019-01-31T10:34:35+03:00
Общество

Калининградцы пытались провезти из Польши 295 банок жевательного табака

Упаковки с ним были спрятаны в тайнике, оборудованном в автомобиле
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Мамоново были задержаны два калининградца, ехавшие из Польши на своем автомобиле «Инфинити».

При проведении таможенного досмотра авто в багажнике были обнаружены три сумки, в которых находился незадекларированный товар. Мужчины сообщили, что это жевательный табак производства Швеции, всего 150 баночек.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, из тайников иномарки таможенные инспекторы извлекли еще 145 банок с жевательным табаком. Упаковки со снюсом были спрятаны в конструктивных пустотах и в моторном отсеке.

Товар изъят и отправлен на экспертизу. Мужчины заплатят штраф.

Снюс – вид табачного изделия, продажа которого запрещена в России и ЕС (кроме Швеции). Относится к бездымному табаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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