Минздрав: Калининградские больницы готовы к эпидсезону по ОРВИ и гриппу

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-31T10:40:02+03:00

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В Калининградской области наблюдается сезонное повышение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом сообщила начальник департамента охраны здоровья Минздрава Оксана Черенкова.

Тем не менее, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, все показатели ниже эпидемического порогового уровня во всех возрастных группах. За весь эпидсезон 2018-2019 годов лабораторно подтверждено 89 случаев гриппа A, все заболевшие ранее не были вакцинированы.

- В настоящее время мы осуществляем плановые выездные проверки готовности наших учреждений к эпидсезону по ОРВИ и гриппу, – отметила Оксана Черенкова. – Каждый главный врач регулярно отчитывается, что сделано в этом направлении. Проверки показывают, что наши медорганизации готовы к наступившему эпидсезону. Хочу отметить, что благодаря 45-процентному охвату населения сезонной вакцинацией против гриппа, которую удалось достигнуть впервые за долгие годы, мы можем тормозить увеличение числа заболевших. И мы надеемся, что, как и в предыдущие два года, это позволит нам достаточно спокойно пройти весь эпидемический период.

ИСТОЧНИК KP.RU