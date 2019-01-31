2019-01-31T10:38:58+03:00
Происшествия

Калининградец избил подругу керамическим чайником

А когда жительница Черняховска сообщила, что написала заявление в полицию, уголовник едва не задушил женщину
Игорь ОРЕХОВ
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В Черняховске 30-летняя горожанка повздорила со своим ровесником-сожителем. Тот был ранее судим, числил себя в мелких авторитетах и поэтому ни малейшего проявления неповиновения не терпел. Поэтому решил предметно проучить подругу, схватил керамический чайник и несколько раз ударил им строптивицу по голове.

С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа женщина обратилась сначала к медикам, а затем к полицейским. Или сначала к правоохранителям, а уж затем к медработникам – не так важно в данном случае. Важно то, что, вернувшись домой, черняховка сообщила о своем посещении местного отдела внутренних дел сожителю – чтоб знал и боялся. Эффект получился обратный ожидаемому: мужчина пришел в исступление, набросился на бедняжку и принялся ее душить.

К счастью, до летального исхода не дошло, иначе бы уголовник сейчас проходил бы по более тяжкой статье УК РФ. Но их ему инкриминируют и без того сразу две - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (это до двух лет за решеткой в перспективе) и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (еще плюс два года по максимуму). С учетом упомянутого выше анамнеза, нет практически никаких сомнений, что мужик вновь присядет на шконку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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