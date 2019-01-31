2019-01-31T10:46:58+03:00
Общество

В Калининграде мошенница оставила пенсионерку без комнаты и денег

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде по подозрению в мошенничестве задержали неоднократно судимую 45-летнюю горожанку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

45-летняя женщина «помогала» 80-летней пенсионерке купить комнату для ее дочери. Получив 350 тысяч, злоумышленница оформила фиктивные документы и передала их покупательнице. Когда пенсионерка приехала по адресу, выяснилось, что хозяева жилой площади ее не продавали.

Следователи полиции возбудили в отношении злоумышленницы уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде отключили холодную воду в домах на шести улицах
Для съемок сериала с Павлом Прилучным в Калининграде ищут массовку
Министр: В Калининградской области расширится поддержка сельхозкооперации
Калининградец избил подругу керамическим чайником
Минздрав: Калининградские больницы готовы к эпидсезону по ОРВИ и гриппу
Калининградцы пытались провезти из Польши 295 банок жевательного табака
Из Китая в Калининград по новому маршруту пришел груженый контейнерный поезд
Школьница из Пионерского завоевала бронзу первенства России по тяжелой атлетике
Туман ушел: Аэропорт «Храброво» снова принимает самолеты
Проект Калининградского зоопарка признан одним из лучших в 2018 году
Из-за густого тумана аэропорт «Храброво» не принимает самолеты
В Калининграде задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в серии краж
На стадионе «Локомотив» в Калининграде построят новые беговые дорожки
Безработного калининградца задержали за продажу марихуаны, ему грозит до 15 лет колонии