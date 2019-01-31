В Калининграде мошенница оставила пенсионерку без комнаты и денег

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-31T10:46:58+03:00

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В Калининграде по подозрению в мошенничестве задержали неоднократно судимую 45-летнюю горожанку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

45-летняя женщина «помогала» 80-летней пенсионерке купить комнату для ее дочери. Получив 350 тысяч, злоумышленница оформила фиктивные документы и передала их покупательнице. Когда пенсионерка приехала по адресу, выяснилось, что хозяева жилой площади ее не продавали.

Следователи полиции возбудили в отношении злоумышленницы уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU