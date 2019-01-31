Министр: В Калининградской области расширится поддержка сельхозкооперации

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-31T10:51:41+03:00

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В 2019 году в Калининградской области поддержка сельхозкооперации будет продолжена, при этом перечень мер существенно расширится. Об этом заявила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова в ходе круглого стола по вопросам развития сельхозкооперации.

По ее словам, частично возмещать кооперативам затраты на приобретение сельхозтехники и оборудования для производства и переработки сельхозпродукции, на покупку сельхозживотных, теплиц, саженцев многолетних растений, рыбопосадочного и племенного материала, на закупку сельхозпродукции у членов кооператива.

Всего с 2016 года на поддержку сельхозкооперации из консолидированного бюджета было направлено около 163 миллионов рублей, поддержку на развитие материально-технической базы получили восемь кооперативов.

ИСТОЧНИК KP.RU