Для съемок сериала с Павлом Прилучным в Калининграде ищут массовку

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-31T10:50:37+03:00

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В Калининграде продолжает работу съемочная группа сериала «Преступление». Киношники работают над созданием второго сезона детективной истории. Главные роли в 12-ти серийной ленте по-прежнему исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный, который совсем недавно снимался в Калининграде в сериале «В клетке».

Очередная смена запланирована на 3 февраля. Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в соцсетях, на этот день ищут актеров массовки.

Требуются мужчины и женщины 25-50 лет на роли работников нефтебазы, женщина 55-70 лет, парни и девушки 20-25 лет.

Заявки от желающих засветиться в сериале уже принимают.

Ранее сообщалось, что артисты собираются работать в городе Зеленоградске в период с 17 января по 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU