В Калининграде отключили холодную воду в домах на шести улицах

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-31T10:55:05+03:00

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В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг, 31 января, не будет света и холодной воды.

До 13:30 не будет электричества на ул. Озерная 25а, 25б, 31, 31а, 33, 43, 26-28, ул. Балтийская 14-24, ул. Стрелковая 11-13, 19, ул. Лесная 39.

В Ленинградском и Московском районах в четверг проводятся работы на водопроводной сетях холодного водоснабжения. До 16 часов не будет воды на ул. Черниговской 33.

До 17 часов вода отключена на ул. Горького 124-148, 156, 160, 162, 207, ул. Верещагина 1-5, 2-6, ул. Гайдара 116, 120, ул. Клиническая 69 (Областная стоматологическая поликлиника)73-81 (роддом №1), 83, 85, 78 (Областная клиническая больница), пл. Василевского 2.

ИСТОЧНИК KP.RU