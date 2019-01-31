В среду на калининградских дорогах в ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-31T11:18:37+03:00

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В Калининградской области два человека пострадали в ДТП в среду, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром не имеющий прав 40-летний калининградец сел за руль «Форда» и на 6-м километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Вечером на улице Коммунистической в 32-летняя водитель «Опеля» в условиях гололеда выехала на встречку и врезалась в «Шкоду». В результате столкновения пострадала 33-летняя пассажирка «Шкоды».

ИСТОЧНИК KP.RU