В калининградских больницах разделят потоки здоровых пациентов и больных с ОРВИ и гриппом

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-31T11:23:29+03:00

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Во всех калининградских больницах проработана организация разделения потоков здоровых пациентов и больных с ОРВИ и гриппом, а также механизмы и ресурсы для формирования и работы дополнительных бригад для оказания неотложной медицинской помощи. Об этом сообщила начальник департамента охраны здоровья регионального Минздрава Оксана Черенкова.

- Разработана четкая маршрутизация пациентов с ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями, в случае необходимости есть возможность перепрофилирования коек, - сказала она.

Отметим, что в конце января в Калининградской области наблюдается сезонное повышение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. За весь эпидсезон 2018-2019 годов лабораторно подтверждено 89 случаев гриппа A, все заболевшие ранее не были вакцинированы.

ИСТОЧНИК KP.RU