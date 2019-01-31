В Калининграде Театр.doc представит спектакль о первых советских переселенцах в Восточной Пруссии

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-31T11:25:03+03:00

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В Калининград приедет с гастролями Театр.doc со спектаклем «Кантград». Основана постановка на документальных свидетельствах первых советских переселенцев в Восточной Пруссии.

- Наш документальный спектакль покажут, если можно так сказать, на его исторической родине, - сообщает пресс-служба Театра.doc. - «Кантград» — документальный спектакль о том, как в послевоенное время люди пытались остаться людьми, когда для этого было не то чтобы много возможностей. Немцы и русские, любовь и ненависть, война и новый хрупкий мир — проигравшие и победители, коренные жители и переселенцы, военные и мирные, женщины и мужчины, дети и старики.

Спектакль будет показан в Калининграде дважды: 12 и 13 февраля в музее «Фридландские ворота». 14 февраля там же пройдет круглый стол с участием создателей спектакля, историков и краеведов.

Основой постановки стала история любви двух врагов, советского офицера и немки, которую он спасает от выселения. Фоном проходит строительство новой жизни и прощание со старым миром: проигравшие и победители, коренные жители и переселенцы, военные и мирные, женщины и мужчины, дети и старики.

ИСТОЧНИК KP.RU