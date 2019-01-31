В Калининграде грабителя нашли по отпечаткам пальцев, оставленным на сумке

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-31T11:39:24+03:00

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Январь. Вечер. Улица Киевская в Калининграде. К возвращающейся домой с работы 41-летней горожанке подбегает какой-то мужик, валит на землю, вырывает из рук сумку и скрывается в ближайшей подворотне. Благодаря судьбу хотя бы за то, что осталась жива, потерпевшая отправляется в отдел полиции по Московскому району.

Прибывшие на место преступления оперативники не поленились прочесать окрестные дворы и в одном из них нашли пресловутую сумку – уже выпотрошенную, понятное дело. Зато с оставшимися «пальчиками» грабителя. После этого оставалось лишь пробить отпечатки по базе данных «Папилон» и установить, что принадлежат они ранее судимому 34-летнему калининградцу. Которому теперь от щедрот действующего законодательства полагается до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU