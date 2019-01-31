Житель Калининграда дважды менял имя и фамилию, чтобы ездить в Польшу

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-31T11:41:37+03:00

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На погранпереходе в Гроново задержали калининградца, которого разыскивали власти Польши. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

При проверке документов выяснилось, что 46-летний калининградец находился в розыске. Ранее суд Бранево приговорил его к четырем месяцам лишения свободы за изменение личных данных для пересечения границы. В этот раз мужчина вновь пытался проехать в Польшу под другим именем и фамилией.

Следующие четыре месяца калининградец проведет в заключении.

ИСТОЧНИК KP.RU