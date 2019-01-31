В Полесске полицейские задержали мясного вора

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-31T12:22:21+03:00

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В Полесске полицейские задержали подозреваемого в краже из автолавки. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился владелец передвижной мясной автолавки. Предприниматель сообщил, что из припаркованного в городе торгового помещения украли мясную продукцию на 25 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в лавку, разбив стекло входной двери. Полицейские опросили жителей близлежащих домов, а также проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления горожан и установили личность вора. Им оказался 46-летний местный житель, который уже успел продать мясную продукцию.

На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU