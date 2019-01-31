В субботу возможны трудности с пересечением границы в Голдапе
.Фото: Варминьско-Мазурское пограничное управление
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В ночь на субботу, 2 февраля, на пограпереходе в Голдапе возможны трудности с пересечением границы. Об этом сообащет пресс-служба Варминско-мазурского отдела пограничной службы.
С 24 часов до 2 часов ночи будут проводиться работы по модернизации сети передачи данных. Из-за этого могут возникнуть трудности с проведением проверок людей и автомобилей.
- Просим учитывать включать эту информацию при планировании маршрутов и выборе пункта пересечения границы, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU