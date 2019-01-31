Глава администрации Гвардейска лично занялся ремонтом крыши над колодцем

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-31T13:20:27+03:00

В пресс-службе администрации сообщили, что по распоряжению мэра на крышке колодца даже заменят петли

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В Гвардейске глава района Максим Коломиец провел первый в этом году прием по личным вопросом, и сразу же занялся реальным делом. Один из рассматриваемых на совещании вопросов касался ремонта колодца. Причем, разобрали его довольно детально.

- Жительница города Галина В. просит помочь с обустройством крыши над общественным колодцем, - говорится в релизе пресс-службы администрации. - Начальник управления ЖКХ Виталий Ламонов пояснил, что жители близлежащих домов пользуются этим старым немецким колодцем, когда отсутствует вода в системе центрального водоснабжения. Колодец полностью отделан деревянными досками. Но на нем следует заменить петли на дверце в крышке колодца, чтобы легче та открывалась и подправить крышу. Эти работу будут сделаны в ближайшее время.

В соцсетях уже появились шутки по поводу того, что «в Гвардейске мужики совсем перевелись», поэтому вышеупомянутая Галина В. Вынуждена обращаться с таким вопросом в главе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU