В Калининграде три человека госпитализированы с тяжелой формой гриппа

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-31T13:30:47+03:00

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В Калининграде в стационары госпитализированы три человека с тяжелой формой гриппа А. Об этом сообщил Главный внештатный инфекционист Игорь Иванов.

29 января шестилетняя девочка доставлена в реанимацию инфекционной больницы. Два пациента в крайне тяжелом состоянии лежат в областной клинической больнице.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора на прошлой неделе госпитализировано 35 человек, из них 27 детей до 14 лет. В Калининграде в больницы попали 26 заболевших, в том числе 20 детей до 14 лет. В пейзаже циркулирующих вирусов продолжает возрастать доля вирусов гриппа, она составила 50 процента. Лабораторно подтверждено 39 случаев гриппа A.

Врачи напоминают, что нередко у людей со сниженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при диабете, ожирении и других, грипп дает тяжелейшие осложнения, заканчивающиеся летальным исходом. В группе риска маленькие дети, беременные женщины и старики.

ИСТОЧНИК KP.RU