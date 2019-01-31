Офицера Балтфлота осудили за избиение новобранца

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-31T13:44:54+03:00

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В Балтийске осудили офицера Балтийского флота за избиение новобранца. Об этом сообщает пресс-служба Военно-следственного управления Следственного комитета.

Летом прошлого года пьяный старший лейтенант ночью разбудил одного из новобранцев, занимающегося спортом, и решил проверить его реакцию. Для этого он взял веник и стал бить им матроса, нанеся не менее 20 ударов.

На офицера завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий. Балтийский гарнизонный военный суд приговорил его к рем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU