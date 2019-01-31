Рожениц из Гусева начали направлять в Черняховск

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-31T14:07:36+03:00

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В родильном отделении Гусевской ЦРБ приостановили работу 13 коек физиологических родов из-за отсутствия врача-неонатолога. Об этом сообщается на странице Гусевского городского округа в «Вконтакте».

Как рассказала главврач больницы Ольга Герцог, сейчас в родильном отделении в обычном режиме функционируют 7 коек патологии беременных, 5 коек акушерского. Помощь роженицам в полном объеме оказывается в родильном отделении Черняховской ЦРБ, куда они направляются ухода.

По словам главврача, ранее в штате больницы работали два неонатолога. Однако одна из них в начале января ушла в отпуск по уходу за ребенком. Другой врач уволилась по семейным обстоятельствам и уехала. Сейчас больница ищет нового врача, на рассмотрении находится несколько кандидатур врачей-неонатологов, готовых приехать и работать.

- Это вопрос времени. Так что уже совсем скоро работа родильного отделения возобновится, - заявила Герцог.

ИСТОЧНИК KP.RU