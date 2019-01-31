Алиханов наградил начальников УМВД и Пограничного управления ФСБ за заслуги перед областью

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-31T15:13:54+03:00

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Губернатор Антон Алиханов вручил ордена «За заслуги перед Калининградской областью» начальнику регионального УМВД Игорю Илларионову и начальнику Пограничного управления ФСБ Ивану Краснощекову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Илларионов награжден за большой вклад в обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан. Иван Краснощеков - за большой вклад в обеспечение пограничной безопасности Российской Федерации на территории региона и высокий профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU