Алиханов наградил начальников УМВД и Пограничного управления ФСБ за заслуги перед областью
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Губернатор Антон Алиханов вручил ордена «За заслуги перед Калининградской областью» начальнику регионального УМВД Игорю Илларионову и начальнику Пограничного управления ФСБ Ивану Краснощекову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Игорь Илларионов награжден за большой вклад в обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан. Иван Краснощеков - за большой вклад в обеспечение пограничной безопасности Российской Федерации на территории региона и высокий профессионализм.
ИСТОЧНИК KP.RU