2019-01-31T15:13:54+03:00
Общество

Алиханов наградил начальников УМВД и Пограничного управления ФСБ за заслуги перед областью

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алиханов вручил ордена «За заслуги перед Калининградской областью» начальнику регионального УМВД Игорю Илларионову и начальнику Пограничного управления ФСБ Ивану Краснощекову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Илларионов награжден за большой вклад в обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан. Иван Краснощеков - за большой вклад в обеспечение пограничной безопасности Российской Федерации на территории региона и высокий профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24