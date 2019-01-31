Организаторы «Лохматого полка» снова намерены провести свою акцию в Калининграде

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-31T14:39:34+03:00

В прошлом году в ней приняли участие 30 собаководов

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Организаторы акции «Лохматый полк» намерены снова провести патриотическое шествие с собаками на 9 мая. Как и в прошлом году, в сообществе «Лохматый полк Калининград» уже появилось объявление с призывом регистрироваться.

- «Лохматый полк» приглашает всех желающих принять участие в патриотическом шествии с собаками в честь Дня Победы 9 мая 2019 года, - пишет одна из организаторов Мария Маркина. - Мы хотим почтить память погибших кинологов и напомнить людям о весомом вкладе в дело Победы в ВОВ 1941-1945 гг. проводников и их собак.

В пояснении говорится, что «к участию в шествии допускаются любые собаки большого и среднего размера, кроме собак декоративных пород».

- Особенно приветствуются дворняги, - поясняют организаторы. - Собака не должна проявлять агрессию к людям и к другим собакам. Необходимые минимальные навыки: уметь ходить рядом и долгое время находится в положении «рядом». Если собака обучена каким-либо трюкам и сможет при небольшой дрессировке участвовать в тематических показательных выступлениях, то это будет просто замечательно. Стилизованный костюм для собаки не обязателен, но приветствуется.

Напомним, в 2018 году акция прошла в Южном парке Калининграда, и в ней участвовало 30 человек с собаками. При этом, отзывы по поводу идеи шествия были неоднозначными.

ИСТОЧНИК KP.RU