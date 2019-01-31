Калининградец дважды расплатился в церковной лавке купюрами «банка приколов»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-31T14:48:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который дважды расплатился в церковной лавке купюрами «банка приколов». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась продавец церковной лавки, расположенной на территории храма на улице Колхозной. Женщина рассказала, что один из покупателей рассчитался за товар купюрой «банка приколов» номиналом 5 000 рублей. Расплатившись фальшивыми деньгами, злоумышленник получил сдачу настоящими деньгами.

- Мужчину по горячим следам задержали сотрудники ППС полиции совместно с сотрудниками Росгвардии по ориентировке, составленной со слов потерпевшей, - рассказали в полиции.

Как оказалось, задержанный – 32-летний калининградец не в первый раз расплачивался фальшивыми деньгами. Мужчина в конце прошлого года подобным образом расплатился за покупку в этой же лавке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU