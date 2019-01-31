Калининградская область экспортировала сельхозпродукцию на 1,2 млрд долларов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-31T15:19:55+03:00

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За 11 месяцев 2018 года Калининградская область экспортировала сельхозпродукцию на сумму около 1,2 млрд долларов США, что почти на 49% выше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В структуре экспорта основными товара являются жиры и масла растительные (54,3%), корма для животных (шроты) (20,2%) и злаки (17,4%). Поставки осуществлялись в более чем 30 стран мира.

- Кроме того, в числе направлений, по которым реализуется сельскохозяйственный экспорт региона, также поставки мясных изделий, хлебобулочной продукции, сыра, рыбных консервов, цветов, пушнины, - отметили в Минсельхозе.

Как сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, область обеспечивает себя ключевой сельхозпродукцией.

- При этом сельхозтоваропроизводители обладают возможностями и технологиями для производства высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью, которая пользуется спросом за пределами региона, – сказала глава министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU