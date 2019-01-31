В Зеленоградске саперы Балтфлота обезвредили 12 снарядов времен войны
В Зеленоградске военные саперы обезвредили 12 боеприпасов времен войны. Об этом сообащет пресс-служба Балтийского флота
82-миллимитровые артиллерийские снаряды обнаружили местные жители. Флотские инженеры на месте произвели разведку, изъяли из грунта боеприпасы, и вывезли опасные находки на один из полигонов для последующего уничтожения.
В прошлом году саперы войсковой части реализовали более 150 заявок, обезвредив и уничтожив свыше 3000 боеприпасов.
- Это, как правило, артиллерийские снаряды больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны. Все найденные и обезвреженные взрывоопасные предметы уничтожаются на специально оборудованных местах военных полигонов в Калининградской области, - отметили в пресс-службе Балтфлота.
ИСТОЧНИК KP.RU