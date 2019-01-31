2019-01-31T16:04:00+03:00
Происшествия

Калининградская полиция задержала «навороченного» автовора

Преступник орудовал на стоянках у торговых центров, используя специальное электронное устройство
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградскому угрозыску наконец-то удалось задержать с поличным преступника, который долгое время орудовал на автостоянках возле торговых центров города.

Взломщик, надо отметить, был вооружен по последнему слову техники: имел при себе устройство для сканирования автосигнализаций. С его помощью вскрывал машины, будто консервные банки, и забирал все ценное, что находил в салоне. Но в отличие от тех же консервных банок, после кражи автомобиль заботливо закрывал, ставя обратно на сигнализацию.

Сейчас полицейские подсчитывают, сколько именно эпизодов преступной деятельности им в итоге удастся вменить 36-летнему задержанному умельцу. Но нет никаких сомнений, что на положенный по закону «пятерик» тот уже наработал с избытком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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