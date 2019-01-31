ФСБ возбудила уголовное дело против главного мусорщика Калининграда

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-31T16:38:51+03:00

Об этом в четверг сообщил прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин

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На руководителя единого оператора по обращению с отходами Алексея Хряпченко возбуждено уголовное дело из-за незаконного начисления премий. Об этом в четверг в эфире программы «Прямая линия» на радио «Комсомольская правда» заявил прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин.

- В отношении Хряпченко возбуждено следственным отделом ФСБ уголовное дело, - сообщил Хлопушин, отвечая на вопрос одной из слушательниц, - и оно находится стадии расследования. Мы осуществляем надзор за расследованием этого дела. Будет принято законное и обоснованное решение.

Высказался Хлопушин и по поводу выписанных Хряпченко самому себе премий.

- Эти деньги, конечно, были начислены незаконно, потому что суд уже принял решение о том, что их необходимо возвратить в бюджет, - добавил прокурор.

Напомним, общая сумма всех премий, выписанных Алексеем Хряпченко самому себе в 2017 году, составила 2,812 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU