2019-01-31T16:54:16+03:00
Общество

Хлопушин об уголовном деле Николая Воищева: Расследование уже близится к окончанию

По словам прокурора Калининградской области, точку в деле поставит суд
Иван МАРКОВ
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Сергей ХлопушинСергей ХлопушинФото: Иван МАРКОВ
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В четверг 31 января в эфире программы «Прямая линия» на радио «Комсомольская правда» слушатели поинтересовались у прокурора Калининградской области Сергея Хлопушина, какие перспективы уголовного дела у уголовного дела мэра Советска Николая Воищева, и какое ему грозит наказание, если его признают виновным.

- Дело в отношении Воищева расследуется следственным управлением следственного комитета по Калининградской области, - ответил Хлопушин. – Оно уже близко к окончанию. По-моему, там уже происходит стадия ознакомления с материалами дела обвиняемого. Когда дело поступит в прокуратуру, мы его внимательно изучим, и если мы усмотрим, что его необходимо направить в суд, и там есть состав преступления, безусловно, суд примет окончательное решение.

Напомним, дело на Николая Воищева по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» было заведено в июле прошлого года. Ранее в частном доме и в рабочем кабинете Николая Воищева прошли обыски ФСБ и Следственного комитета. По данным следствия, подозреваемый незаконно передав в свою частную собственность без проведения торгов земельный участок площадью 1259 квадратных метров стоимостью свыше 984 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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