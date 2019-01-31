Калининградца в ночном клубе избил и ограбил гость региона

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-31T17:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из ночных клубов Светлогорска пересеклись пути местного жителя и 41-летнего заробитчанина из Ленинградской области. На почве, как всегда, внезапно возникшей неприязни приезжий отлупил светлогорца, после чего забрал у него мобильный телефон и снял с руки часы – на добрую память, так сказать.

В полиции, однако, все это расценили, естественно, как вопиющий грабеж. А с учетом того, что гость Калининградчины уже привлекался за убийство (!), можно с уверенностью предполагать, что он задержится здесь на следующие четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU