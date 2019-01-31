2019-01-31T17:16:48+03:00
Общество

В Калининграде ученики 49-го лицея полчаса простояли на морозе из-за проспавшего работу охранника

Открыли учебное заведение приехавшие по вызову ЧОПовцы
Иван МАРКОВ
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В Калининграде ученики 49-го лицея вместе с учителями полчаса простояли на морозе из-за охранника, не вышедшего на работу. Как сообщил «Комсомолке» один из учеников лицея, к 8 утра у дверей скопилось несколько сотен человек.

- Я пришел где-то в 7:40, и у школы уже стояли люди – дверь была закрыта, - говорит восьмиклассник Матвей Сенюгин. – Вскоре выяснилось, что охранник просто решил проспать или по каким-то другим причинам не явился. Вместе с нами стояли и учителя, но никто не расходился, все ждали.

- Директор тоже пришла?

- Не видел.

- А кто школу открыл?

- ЧОПовцы приехали. Тот охранник так и не появился. Он, кстати, второй раз уже так делает за последние три месяца. Нам, конечно, не говорили, что с ним делать будут, - добавляет Матвей.

Двери 49-го лицея были открыты только в 8:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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