Ученые рассказали, что нужно сделать для сохранения пляжа в Светлогорске
Калининградские ученые думают над тем, как спасти разрушающееся побережье Светлогорска, где последние шторма практически уничтожили променад.
- Песок с пляжа вымывается и остается под водой. Есть такая методика – байпассинг – можно поднимать песок и снова намывать пляжи, - говорит заместитель директора Института океанологии РАН Лейла Баширова.
Лейла Баширова.Фото: Александр КАТЕРУША
Фото: Александр КАТЕРУША
При этом, по ее словам, есть и вторая сторона медали.
- Мы должны подсчитать рыбный ущерб. Ведь когда мы поднимаем песок из воды, происходит взмучивание. Для мальков это очень плохая среда для существования. В итоге польза от того, что мы намоем пляжи, не перекроет все наши ущербы рыбному хозяйству и экологии,- говорит Лейла. - Нужно учитывать и колоссальную стоимость этих работ. Все это обсуждается долгое время и до сих пор не смогли согласовать во всех инстанциях.
Байпассинг – искусственное восстановление материала, смытого с пляжа.
ИСТОЧНИК KP.RU