Ученые рассказали, что нужно сделать для сохранения пляжа в Светлогорске

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-31T17:26:21+03:00

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Калининградские ученые думают над тем, как спасти разрушающееся побережье Светлогорска, где последние шторма практически уничтожили променад.

- Песок с пляжа вымывается и остается под водой. Есть такая методика – байпассинг – можно поднимать песок и снова намывать пляжи, - говорит заместитель директора Института океанологии РАН Лейла Баширова.

Лейла Баширова.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

При этом, по ее словам, есть и вторая сторона медали.

- Мы должны подсчитать рыбный ущерб. Ведь когда мы поднимаем песок из воды, происходит взмучивание. Для мальков это очень плохая среда для существования. В итоге польза от того, что мы намоем пляжи, не перекроет все наши ущербы рыбному хозяйству и экологии,- говорит Лейла. - Нужно учитывать и колоссальную стоимость этих работ. Все это обсуждается долгое время и до сих пор не смогли согласовать во всех инстанциях.

Байпассинг – искусственное восстановление материала, смытого с пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU