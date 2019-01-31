2019-01-31T17:28:28+03:00
Происшествия

Под Калининградом будут судить капитана полиции

Офицер составил подложный материал об административном нарушении в отношении жительницы города Неман
Игорь ОРЕХОВ
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Капитан полиции из города Неман обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

Влететь так 41-летнего участкового угораздило в декабре 2017 года, когда он исполнял обязанности внештатного оперативного дежурного отдела полиции по Краснознаменскому району. Куда и поступило сообщение о том, что некие дамы распивают спиртное в общественном месте. Вот только направленная по названному адресу следственно-оперативная группа там никого уже не застала.

Однако в планы офицера не входило ухудшать показатели отчетности. Поэтому, зная от информатора о личности предполагаемой инициатроши пьянки, он заочно составил в отношении женщины материал об административном правонарушении. Причем вместо подозреваемой даже выполнил записи и подписи в официальных документах, а также от имени начальника отдела полиции составил и подписал соответствующее постановление!

К слову сказать, дамочка и впрямь была не ангелом: состояла под надзором в уголовно-исправительной инспекции регионального управления ФСИН в связи с отсрочкой исполнения наказания. Но когда выяснилось, что ей шьют еще одно дело, возмутилась донельзя. А когда узнала о решении уголовно-исправительной инспекции регионального УФСИН в связи с поступившими сведениями направить представление об отмене отсрочки исполнения наказания, инициировала скандал. Идти за решетку ей, понятное дело, не хотелось! Тогда-то подлог и вскрылся.

- Обвиняемый вину в совершении указанных преступлений не признал, однако следствием по уголовному делу был проделан значительный объем работы: допрошены свидетели, криминалистических, в том числе почерковедческих, судебных экспертиз, собрана необходимая доказательственная база, - рассказала официальный представитель областного Управления СКР Наталья Гацко. - В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Краснознаменского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как добавили в пресс-службе региоанльного УМВД России, по данному факту ведомство провело служебную проверку. По результатам которой струдник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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