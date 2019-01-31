2019-01-31T17:38:02+03:00
Общество

Область передаст Калининграду участок для строительства детсада по бульвару Борисовскому

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Область передаст администрации Калининграда земельный участок для строительства детского сада по бульвару Борисовскому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Детский сад на 225 мест планируется построить Борисовскому в границах ул. Паленова – Борисовский проезд – ул. Левитана на участке 11,6 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе мэрии отметили, что к строительству детсаду планируют приступить в 2020 году, завершение строительства ожидается в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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