Область передаст Калининграду участок для строительства детсада по бульвару Борисовскому
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Область передаст администрации Калининграда земельный участок для строительства детского сада по бульвару Борисовскому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Детский сад на 225 мест планируется построить Борисовскому в границах ул. Паленова – Борисовский проезд – ул. Левитана на участке 11,6 тысяч квадратных метров.
В пресс-службе мэрии отметили, что к строительству детсаду планируют приступить в 2020 году, завершение строительства ожидается в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU