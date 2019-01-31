Под Калининградом застройщик кинул дольщиков на 37 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-31T17:42:29+03:00

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Следственная часть Следственного управления УМВД России по Калининградской области объявила об окончании расследования уголовного дела по обвинению руководителя строительной компании в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Как считает следствие, с 2013 по 2016 годы лихой строитель сумел благополучно кинуть 19 граждан, посулив им квартиры в трехэтажке в поселке Невское Гурьевского района. В итоге здание было возведено – но лишь частично, хотя в процесс успели вбухать более семи миллионов рублей. Куда делись остальные деньги дольщиков (а это больше 37 миллионов рублей) – ведет, наверное, лишь обвиняемый. В любом случае стройка встала.

- Еще в ходе предварительного следствия были приняты меры, направленные на возмещение материального ущерба потерпевшим, в том числе наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 31 миллиона рублей, - сообщила начальник пресс-службы Светлана Поставничая. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU