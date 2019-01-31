Мнимый сотрудник банка украл у калининградки по телефону 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-31T17:58:41+03:00

В полиции напоминают гражданам, что не нужно доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись

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На днях у 45-летней жительницы Калининграда зазвонил мобильный телефон. Какой-то мужчина отрекомендовался сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что со счета собеседницы кто-то пытался снять деньги. Поэтому теперь, чтобы блокировать несанкционированный перевод, необходимо сообщить 16-значный номер карты, а также 3 цифры на ее обороте (так называемый, «код безопасности»). Ошеломленная горожанка послушно выполнила требование, и вскоре обнаружила, что у нее со счета исчезли 30 тысяч рулей. Дальше в дело вступили, естественно, полицейские.

- Известно, что звонок поступил с московского номера, подозреваемый называл фамилии и должности высокопоставленных работников банка, всячески входя в доверие, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности преступника. Во избежание подобных случаев настоятельно не рекомендуется сообщать кому-либо свои персональные данные, номера банковских карт, а также коды, которые приходят в СМС-сообщениях. Тем более не стоит доверять незнакомцам, которые звонят с известных вам номеров.

В банке также подтвердили, что настоящие сотрудники никогда не требуют у клиентов сообщить полные данные их банковских карт, коды и одноразовые пароли. Все что остается тем, кто пренебрег этими рекомендациями – незамедлительно обратиться в полицию (номера телефонов и адреса дежурных частей размещены на сайте регионального УМВД - https://39.мвд.рф/contacts/territorial-structure).

ИСТОЧНИК KP.RU