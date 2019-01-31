2019-01-31T17:58:41+03:00
Происшествия

Мнимый сотрудник банка украл у калининградки по телефону 30 тысяч рублей

В полиции напоминают гражданам, что не нужно доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях у 45-летней жительницы Калининграда зазвонил мобильный телефон. Какой-то мужчина отрекомендовался сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что со счета собеседницы кто-то пытался снять деньги. Поэтому теперь, чтобы блокировать несанкционированный перевод, необходимо сообщить 16-значный номер карты, а также 3 цифры на ее обороте (так называемый, «код безопасности»). Ошеломленная горожанка послушно выполнила требование, и вскоре обнаружила, что у нее со счета исчезли 30 тысяч рулей. Дальше в дело вступили, естественно, полицейские.

- Известно, что звонок поступил с московского номера, подозреваемый называл фамилии и должности высокопоставленных работников банка, всячески входя в доверие, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности преступника. Во избежание подобных случаев настоятельно не рекомендуется сообщать кому-либо свои персональные данные, номера банковских карт, а также коды, которые приходят в СМС-сообщениях. Тем более не стоит доверять незнакомцам, которые звонят с известных вам номеров.

В банке также подтвердили, что настоящие сотрудники никогда не требуют у клиентов сообщить полные данные их банковских карт, коды и одноразовые пароли. Все что остается тем, кто пренебрег этими рекомендациями – незамедлительно обратиться в полицию (номера телефонов и адреса дежурных частей размещены на сайте регионального УМВД - https://39.мвд.рф/contacts/territorial-structure).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стена воды: В корпусе «Планета океан» установят уникальную систему пожаротушения
В школе под Калининградом дети занимаются физкультурой только в теории
Остеклить корпус-шар Музея Мирового океана планируют к апрелю
Студентка из Калининграда написала поэму о ЧМ-2018 языком "Слова о полку Игореве"
Калининградец избил соседа палкой за плевок в сторону супруги
Хлопушин: У нас есть несколько обращений по поводу списания с калининградцев долгов по примеру Чечни
Под Калининградом застройщик кинул дольщиков на 37 миллионов рублей
Область передаст Калининграду участок для строительства детсада по бульвару Борисовскому
Под Калининградом будут судить капитана полиции
Ученые рассказали, что нужно сделать для сохранения пляжа в Светлогорске
В Калининграде ученики 49-го лицея полчаса простояли на морозе из-за проспавшего работу охранника
Калининградца в ночном клубе избил и ограбил гость региона
Хлопушин об уголовном деле Николая Воищева: Расследование уже близится к окончанию
ФСБ возбудила уголовное дело против главного мусорщика Калининграда
Калининградские приставы собирают жалобы на действия коллекторов
Калининградская полиция задержала «навороченного» автовора
В Зеленоградске саперы Балтфлота обезвредили 12 снарядов времен войны
Калининградская область экспортировала сельхозпродукцию на 1,2 млрд долларов
Калининградец дважды расплатился в церковной лавке купюрами «банка приколов»
Организаторы «Лохматого полка» снова намерены провести свою акцию в Калининграде
Алиханов наградил начальников УМВД и Пограничного управления ФСБ за заслуги перед областью
Рожениц из Гусева начали направлять в Черняховск
Офицера Балтфлота осудили за избиение новобранца
В Калининграде три человека госпитализированы с тяжелой формой гриппа
Глава администрации Гвардейска лично занялся ремонтом крыши над колодцем
В субботу возможны трудности с пересечением границы в Голдапе
В Полесске полицейские задержали мясного вора