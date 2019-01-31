Хлопушин: У нас есть несколько обращений по поводу списания с калининградцев долгов по примеру Чечни
В четверг 31 января в эфире программы «Прямая линия» на радио «Комсомольская правда» прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин заявил, что, кроме депутата облдумы от КПРФ Екатерины Семеновой, еще несколько человек потребовали списать с калининградцев долги по ЖКХ, как и в Чеченской республике.
- Мы получили несколько обращений, в том числе и от депутатов, о том, что необходимо по примеру решения суда Чеченской республики списать долги, - заявил Хлопушин. - Но эти обращения находятся в стадии рассмотрения сейчас. Пока еще мы к какому-то мнению не пришли. Как только проверка по этому обращению будет закончена, мы дадим ответ.
- Примерно когда этого ответа ждать? – переспросили ведущие.
- У нас по закону в течение месяца мы рассматриваем. Не позднее, чем в течение месяца, будет дан ответ.
- У депутатов же, наверное, какой-то особый порядок, что касается ответов на запросы…
- Депутатам ответ даю или я лично, или мой заместитель прокурора области, а депутатам Госдумы только я даю ответ. Там предусмотрен сокращенный срок ответа, - ответил Хлопушин.
ИСТОЧНИК KP.RU