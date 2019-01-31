2019-01-31T18:01:42+03:00
Общество

Хлопушин: У нас есть несколько обращений по поводу списания с калининградцев долгов по примеру Чечни

Ответ на запросы прокурор обещал предоставить до конца месяца
Иван МАРКОВ
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В четверг 31 января в эфире программы «Прямая линия» на радио «Комсомольская правда» прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин заявил, что, кроме депутата облдумы от КПРФ Екатерины Семеновой, еще несколько человек потребовали списать с калининградцев долги по ЖКХ, как и в Чеченской республике.

- Мы получили несколько обращений, в том числе и от депутатов, о том, что необходимо по примеру решения суда Чеченской республики списать долги, - заявил Хлопушин. - Но эти обращения находятся в стадии рассмотрения сейчас. Пока еще мы к какому-то мнению не пришли. Как только проверка по этому обращению будет закончена, мы дадим ответ.

- Примерно когда этого ответа ждать? – переспросили ведущие.

- У нас по закону в течение месяца мы рассматриваем. Не позднее, чем в течение месяца, будет дан ответ.

- У депутатов же, наверное, какой-то особый порядок, что касается ответов на запросы…

- Депутатам ответ даю или я лично, или мой заместитель прокурора области, а депутатам Госдумы только я даю ответ. Там предусмотрен сокращенный срок ответа, - ответил Хлопушин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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