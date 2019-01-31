Калининградец избил соседа палкой за плевок в сторону супруги

СЕГОДНЯ 18:09 2019-01-31T18:09:39+03:00

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В Черняховске вообще живут решительные люди. Вот, скажем, 38-летнему горожанину показалось, что верхние соседи по дому слишком уж расшумелись. Недолго думая, он поднялся на этаж, позвонил в дверь и поимел разговор с хозяйкой квартиры. Общего языка они не нашли, и тогда визитер в сердцах плюнул в сторону женщины, после чего удалился.

Однако 60-летний супруг черняховки не посчитал конфликт исчерпанным. Вооружившись увесистой палкой, он спустился на этаж, позвонил в известную дверь, а когда хозяин жилища появился на пороге, двинул его своим орудием возмездия в лоб, присовокупив к этому матерное выражение.

Миротворцами в итоге выступили местные полицейские, изъявшие вещдок (палку) и возбудившие уголовное дело в отношении драчуна. Хорошо еще, что медики квалифицировали полученную соседом травму как легкий вред здоровья. Иначе бы мститель имел в перспективе больше, чем два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU