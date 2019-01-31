2019-01-31T18:09:39+03:00
Происшествия

Калининградец избил соседа палкой за плевок в сторону супруги

Конфликт между жильцами дома в Черняховске привел к возбуждению уголовного дела
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Черняховске вообще живут решительные люди. Вот, скажем, 38-летнему горожанину показалось, что верхние соседи по дому слишком уж расшумелись. Недолго думая, он поднялся на этаж, позвонил в дверь и поимел разговор с хозяйкой квартиры. Общего языка они не нашли, и тогда визитер в сердцах плюнул в сторону женщины, после чего удалился.

Однако 60-летний супруг черняховки не посчитал конфликт исчерпанным. Вооружившись увесистой палкой, он спустился на этаж, позвонил в известную дверь, а когда хозяин жилища появился на пороге, двинул его своим орудием возмездия в лоб, присовокупив к этому матерное выражение.

Миротворцами в итоге выступили местные полицейские, изъявшие вещдок (палку) и возбудившие уголовное дело в отношении драчуна. Хорошо еще, что медики квалифицировали полученную соседом травму как легкий вред здоровья. Иначе бы мститель имел в перспективе больше, чем два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стена воды: В корпусе «Планета океан» установят уникальную систему пожаротушения
В школе под Калининградом дети занимаются физкультурой только в теории
Остеклить корпус-шар Музея Мирового океана планируют к апрелю
Студентка из Калининграда написала поэму о ЧМ-2018 языком "Слова о полку Игореве"
Хлопушин: У нас есть несколько обращений по поводу списания с калининградцев долгов по примеру Чечни
Мнимый сотрудник банка украл у калининградки по телефону 30 тысяч рублей
Под Калининградом застройщик кинул дольщиков на 37 миллионов рублей
Область передаст Калининграду участок для строительства детсада по бульвару Борисовскому
Под Калининградом будут судить капитана полиции
Ученые рассказали, что нужно сделать для сохранения пляжа в Светлогорске
В Калининграде ученики 49-го лицея полчаса простояли на морозе из-за проспавшего работу охранника
Калининградца в ночном клубе избил и ограбил гость региона
Хлопушин об уголовном деле Николая Воищева: Расследование уже близится к окончанию
ФСБ возбудила уголовное дело против главного мусорщика Калининграда
Калининградские приставы собирают жалобы на действия коллекторов
Калининградская полиция задержала «навороченного» автовора
В Зеленоградске саперы Балтфлота обезвредили 12 снарядов времен войны
Калининградская область экспортировала сельхозпродукцию на 1,2 млрд долларов
Калининградец дважды расплатился в церковной лавке купюрами «банка приколов»
Организаторы «Лохматого полка» снова намерены провести свою акцию в Калининграде
Алиханов наградил начальников УМВД и Пограничного управления ФСБ за заслуги перед областью
Рожениц из Гусева начали направлять в Черняховск
Офицера Балтфлота осудили за избиение новобранца
В Калининграде три человека госпитализированы с тяжелой формой гриппа
Глава администрации Гвардейска лично занялся ремонтом крыши над колодцем
В субботу возможны трудности с пересечением границы в Голдапе
В Полесске полицейские задержали мясного вора