Студентка из Калининграда написала поэму о ЧМ-2018 языком "Слова о полку Игореве"

СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-31T18:15:23+03:00

И победила во Всероссийской универсиаде

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Студентка БФУ имени Канта, выпускница Ульяновской школы Неманского района Александра Рингите стала победительницей Всероссийской универсиады по русскому языку «Великий, могучий!». Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке главный редактор газеты "Неманские вести" Наталья Тамразова.

"Саша блестяще справилась с заданием по стилизации: написала рассказ о ЧМ-18 языком поэмы «Слово о полку Игореве». Типа: «Не пристало ли намъ, братья, начати новыми словесьми ратны повести о деянии Игоревомъ, Игоря Володимировича, сына Акинфеева?", - написала Наталья Тамразова.

Следует добавить, что работы судили московские профессора, а награждали победителей в здании Общественной палаты России.

ИСТОЧНИК KP.RU