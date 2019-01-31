2019-01-31T18:15:23+03:00
Общество

Студентка из Калининграда написала поэму о ЧМ-2018 языком "Слова о полку Игореве"

И победила во Всероссийской универсиаде
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Александра Рингите.Александра Рингите.Фото: Facebook
Изменить размер текста:

Студентка БФУ имени Канта, выпускница Ульяновской школы Неманского района Александра Рингите стала победительницей Всероссийской универсиады по русскому языку «Великий, могучий!». Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке главный редактор газеты "Неманские вести" Наталья Тамразова.

"Саша блестяще справилась с заданием по стилизации: написала рассказ о ЧМ-18 языком поэмы «Слово о полку Игореве». Типа: «Не пристало ли намъ, братья, начати новыми словесьми ратны повести о деянии Игоревомъ, Игоря Володимировича, сына Акинфеева?", - написала Наталья Тамразова.

Следует добавить, что работы судили московские профессора, а награждали победителей в здании Общественной палаты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стена воды: В корпусе «Планета океан» установят уникальную систему пожаротушения
В школе под Калининградом дети занимаются физкультурой только в теории
Остеклить корпус-шар Музея Мирового океана планируют к апрелю
Калининградец избил соседа палкой за плевок в сторону супруги
Хлопушин: У нас есть несколько обращений по поводу списания с калининградцев долгов по примеру Чечни
Мнимый сотрудник банка украл у калининградки по телефону 30 тысяч рублей
Под Калининградом застройщик кинул дольщиков на 37 миллионов рублей
Область передаст Калининграду участок для строительства детсада по бульвару Борисовскому
Под Калининградом будут судить капитана полиции
Ученые рассказали, что нужно сделать для сохранения пляжа в Светлогорске
В Калининграде ученики 49-го лицея полчаса простояли на морозе из-за проспавшего работу охранника
Калининградца в ночном клубе избил и ограбил гость региона
Хлопушин об уголовном деле Николая Воищева: Расследование уже близится к окончанию
ФСБ возбудила уголовное дело против главного мусорщика Калининграда
Калининградские приставы собирают жалобы на действия коллекторов
Калининградская полиция задержала «навороченного» автовора
В Зеленоградске саперы Балтфлота обезвредили 12 снарядов времен войны
Калининградская область экспортировала сельхозпродукцию на 1,2 млрд долларов
Калининградец дважды расплатился в церковной лавке купюрами «банка приколов»
Организаторы «Лохматого полка» снова намерены провести свою акцию в Калининграде
Алиханов наградил начальников УМВД и Пограничного управления ФСБ за заслуги перед областью
Рожениц из Гусева начали направлять в Черняховск
Офицера Балтфлота осудили за избиение новобранца
В Калининграде три человека госпитализированы с тяжелой формой гриппа
Глава администрации Гвардейска лично занялся ремонтом крыши над колодцем
В субботу возможны трудности с пересечением границы в Голдапе
В Полесске полицейские задержали мясного вора