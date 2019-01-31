Остеклить корпус-шар Музея Мирового океана планируют к апрелю

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-31T18:56:25+03:00

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К апрелю планируют остеклить здание-шар диаметром 42 метра и «пустить» большую волну, на которой находится «Планета океан». Сооружение необычной формы является современным корпусом Музея Мирового океана, который строится на набережной Преголи. Работы ведет компания из Санкт-Петербурга.

- Первая часть – прокладка коммуникаций, строительные и отделочные работы, в том числе внутренние. Вторая часть стройки – создание технологического оборудования, которое необходимо для экспозиции: экраны, аквариумы, компьютеры и прочее. Все это входит в один большой контракт, - говорит директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Остекление здания уже началось – установлена одна стеклянная пластина из 1200 штук. Каждое стекло отличается от другого, уникально по форме и рисунку – нанесен он специальной керамической краской. Большинство стекол непрозрачные, хотя у здания будут прозрачные зоны.

Проект здания.Фото: Александр КАТЕРУША

- Шар сам по себе научный объект. Брались снимки НАСА и Роскосмоса из космоса и объединялись в единый рисунок. Прямоугольный рисунок надо было «натянуть» на шарик. Фотографии собирались так, чтобы это были не просто облака-полосы, расположения скоплений облаков должно быть обосновано с точки зрения науки. На картинке нет контура материков. Но если я на нее внимательно и долго смотрю. То вижу Африку, Автралию, Индостан. Это планета Земля. Наши стекла немного отражают внешний мир. Если подойти близко, можно увидеть и свое отражение, - рассказывает Юлия Осинцева, начальник отдела капительного строительства Музея Мирового океана.

При этом Светлана Сивкова отметила, что не довольна ходом строительных работ, которые идут с отставанием. Напомним, остеклить шар планировали еще к началу Чемпионата мира по футболу-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU