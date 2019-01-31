В школе под Калининградом дети занимаются физкультурой только в теории

СЕГОДНЯ 18:54 2019-01-31T18:59:52+03:00

Из-за того, что спортзал снесли 15 лет назад, дети зимой изучают футбол и баскетбол по учебникам

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В школе поселка Приморье Светлогорского городского округа ученики зимой не могут во время уроков физкультуры погонять мяч или выполнить гимнастические упражнения. Как сообщает корреспондент канала ОТР, школьники приходят на уроки, переодеваются в спортивную форму и садятся либо играть в шахматы, либо изучать теорию спортивных игр по учебникам.

- Мы не можем в мяч поиграть и в разные игры, - жалуются школьники, - потому что у нас нет спортзала.

Здание спортзала, как выяснили корреспонденты, треснуло во время землетрясения в 2004 году, и его через некоторое время снесли как аварийное. Новый спортзал не появился, но это не смущает директора школы Людмилу Глухову.

- Сейчас очень доступные, скажем так, информационные технологии, - говорит директор. – Есть очень много различных интерактивных уроков. Мы же не можем изучить гимнастику, например, но теорию того, как это происходит, мы смотрим.

Светлогорские власти решать проблему со спортзалом тоже не собираются, но обещают построить спортивную площадку с беговыми дорожками. В итоге, уроки физкультуры и в следующую зиму дети проведут за партами.

ИСТОЧНИК KP.RU